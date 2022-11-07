Американцы предсказали скорую смену власти в Киеве

Подписчики американской газеты The Washington Post прокомментировали статью о том, что Вашингтон просит Украину заявить о готовности к переговорам с РФ. Они подчеркнули, что у Киева нет шансов на победу в противостоянии с Россией. Об этом пишет РИА «Новости».

Читатели призвали Киев как можно скорее сесть за стол переговоров. Они объяснили это тем, что республиканцы после прихода к власти отменят военную помощь Украине.

По их мнению, если украинский президент Владимир Зеленский не прислушается к предостережениям Вашингтона, его режим падет в скором времени.

«Если откажетесь, тогда ждите скорой смены режима в Киеве», - уточнили комментаторы.

По оценке подписчиков, Киеву не удастся победить в конфликте. В частности, потому, что Вашингтон не отправит свои войска в Восточную Европу и, тем более, не позволит им принять участие в боевых действиях.

«Когда США бросят Украину — это лишь вопрос времени», - резюмировали пользователи.

Комментаторы уточнили, что миллионы киевлян могут замерзнуть этой зимой из-за проблем с электроснабжением. Соответственно, Зеленскому придется пойти на переговоры.