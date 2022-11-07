«Нежелающим слушать гимн России можно включить "Танго смерти" Вагнера...»



«Хотелось бы обратить внимание, что в столицах бывших республик многие говорят на русском и думают на нем же. Надежда умирает последней. Придет Россия, придет и тепло. Киев - не исключение, но очень зашуган».



«Приедут силовики раздадут ябеде беруши. Наверное, от инфаркта еле откачали».



«Россию не запретишь!».



«Девушке респект и уважение за смелость. Слушать гимн России в этом рассаднике фашизма – поступок».



«Смелая жительница, в нацистской Латвии такой поступок можно считать подвигом».



«Героиня!».