В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
17 минут назад

Жительница Риги гордо слушала Гимн России на всю громкость

Слово и Дело

В социальных сетях расходится ролик, на котором жительница Риги громко слушает Гимн России. При этом она делает замечание возмущенному прохожему, что пока играет Гимн, разговаривать нельзя.

В социальных сетях завирусилось видео из Риги. На нем женщина на балконе слушает Гимн России на полной громкости. К ней подходит автор ролика с возмущенном вопросом. Как пишут латвийские СМИ, автор ролика пожаловался на поведение женщины в полицию. Там ему объяснили, что в такой ситуации нужно вызывать силовиков, так как в Латвии «поддержка боевых действий недопустима».

Ролик посмотрели не только латыши, но и российские пользователи, которые оставили немало крайне остроумных комментариев. Большинство россиян гордятся смелостью женщины, которая не побоялась правительства Латвии и осталась верна своей стране.

«Нежелающим слушать гимн России можно включить "Танго смерти" Вагнера...»

«Хотелось бы обратить внимание, что в столицах бывших республик многие говорят на русском и думают на нем же. Надежда умирает последней. Придет Россия, придет и тепло. Киев - не исключение, но очень зашуган».

«Приедут силовики раздадут ябеде беруши. Наверное, от инфаркта еле откачали».

«Россию не запретишь!».

«Девушке респект и уважение за смелость. Слушать гимн России в этом рассаднике фашизма – поступок».

«Смелая жительница, в нацистской Латвии такой поступок можно считать подвигом».

«Героиня!».

Ранее мы рассказывали, как россияне отреагировали на клип Юрия Бардаша «Россия», в котором великую песню Александра Днепрова исполнил Виталий Гогунский.

В мире,Видео,Юрий Бардаш,Виталий Гогунский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители