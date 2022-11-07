В социальных сетях расходится ролик, на котором жительница Риги громко слушает Гимн России. При этом она делает замечание возмущенному прохожему, что пока играет Гимн, разговаривать нельзя.
В социальных сетях завирусилось видео из Риги. На нем женщина на балконе слушает Гимн России на полной громкости. К ней подходит автор ролика с возмущенном вопросом. Как пишут латвийские СМИ, автор ролика пожаловался на поведение женщины в полицию. Там ему объяснили, что в такой ситуации нужно вызывать силовиков, так как в Латвии «поддержка боевых действий недопустима».
Ролик посмотрели не только латыши, но и российские пользователи, которые оставили немало крайне остроумных комментариев. Большинство россиян гордятся смелостью женщины, которая не побоялась правительства Латвии и осталась верна своей стране.
«Нежелающим слушать гимн России можно включить "Танго смерти" Вагнера...»
«Хотелось бы обратить внимание, что в столицах бывших республик многие говорят на русском и думают на нем же. Надежда умирает последней. Придет Россия, придет и тепло. Киев - не исключение, но очень зашуган».
«Приедут силовики раздадут ябеде беруши. Наверное, от инфаркта еле откачали».
«Россию не запретишь!».
«Девушке респект и уважение за смелость. Слушать гимн России в этом рассаднике фашизма – поступок».
«Смелая жительница, в нацистской Латвии такой поступок можно считать подвигом».
«Героиня!».
Ранее мы рассказывали, как россияне отреагировали на клип Юрия Бардаша «Россия», в котором великую песню Александра Днепрова исполнил Виталий Гогунский.