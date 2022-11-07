Зеленский объяснил изъятие активов компаний в госсобственность

Президент Украины Владимир Зеленский обосновал решение принудительно изъять в государственную собственность активы ряда стратегических компаний страны необходимостью поддержать армию. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

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Зеленский уточнил, что в госсобственность перешли активы «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» и «Укртатнафта».

«Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, они были предприняты согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны», — заявил он.