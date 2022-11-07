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16 минут назад

Европу обвинили в попытке энергетического колониализма

Lenta.ru

Климатический активист, директор аналитической организации Power Shift Africa Мохамед Адоу обвинил Европу в попытке энергетического колониализма. Свое видение ситуации он описал во время выступления на Конференции ООН по климату (COP27) в Египте, сообщает Bloomberg.

Европу обвинили в попытке энергетического колониализма
Фото: Anna Jiménez Calaf / UnsplashAnna Jiménez Calaf / Unsplash

Активист заявил, что европейские страны в поисках альтернативы российским ресурсам стали использовать Африку в качестве заправочной станции. Таким образом континент может оказаться в зависимости от ископаемого топлива, которое негативно влияет на окружающую среду. «Мы не допустим энергетический колониализм», — заявил Адоу.

Ранее на саммите президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай, США и другие страны должны внести свой вклад в помощь бедным странам, сталкивающимся с проблемой изменения климата.

В конференции, стартовавшей 6 ноября в Шарм-эш-Шейхе, должны принять участие более 100 лидеров стран мира. На саммитах COP государства традиционно отчитываются о мерах по сдерживанию глобального потепления и снижению уровня вредных выбросов в атмосферу.

В мире,Эммануэль Макрон,ООН,
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