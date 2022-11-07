В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
34 минуты назад

Подоляк: Украина никогда не отказывалась от переговоров

Свободная пресса

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев никогда не отказывался от переговорного процесса с Россией.

Подоляк: Украина никогда не отказывалась от переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: сначала Россия выводит войска из Украины. Дальше — все остальное», — цитирует Газета.Ru пост Подоляка в Twitter.

Ранее Подоляк сделал резонансное заявление о том, что надо нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые иранская сторона якобы поставляет России.

Отметим также, что итальянская газета La Repubblica сообщила, что США и НАТО допускают возможность мирных переговоров по ситуации на Украине, но в том случае, если Киев отвоюет Херсон.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители