Подоляк: Украина никогда не отказывалась от переговоров

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев никогда не отказывался от переговорного процесса с Россией.

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«Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: сначала Россия выводит войска из Украины. Дальше — все остальное», — цитирует Газета.Ru пост Подоляка в Twitter.

Ранее Подоляк сделал резонансное заявление о том, что надо нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые иранская сторона якобы поставляет России.