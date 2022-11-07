Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин, по его мнению, не приедет на саммит стран Группы двадцати, который пройдёт с 15 по 16 ноября на острове Бали. Об этом Видодо рассказал газете Financial Times.

«Президент Индонезии заявил, что у него "сильное ощущение", что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали на следующей неделе», – говорится в издании.

Видодо также добавил, что Россия всё ещё приглашена на саммит, а Индонезия надеется надеется диалог между мировыми государствами.

По мнению президента Индонезии, в мире наблюдается «очень тревожный» рост международной напряженности.

«G20 не должен быть политическим форумом. Он должен быть посвящен экономике и развитию», – добавил он.