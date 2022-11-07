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19 минут назад

Президент Индонезии считает, что Путин пропустит саммит G20 на Бали

Елена Прошина

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин, по его мнению, не приедет на саммит стран Группы двадцати, который пройдёт с 15 по 16 ноября на острове Бали. Об этом Видодо рассказал газете Financial Times.

«Президент Индонезии заявил, что у него "сильное ощущение", что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали на следующей неделе», – говорится в издании.

Видодо также добавил, что Россия всё ещё приглашена на саммит, а Индонезия надеется надеется диалог между мировыми государствами.

Кремль пообещал сообщить на этой неделе об участии Путина в саммите G20

По мнению президента Индонезии, в мире наблюдается «очень тревожный» рост международной напряженности.

«G20 не должен быть политическим форумом. Он должен быть посвящен экономике и развитию», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, обсуждалась ли поездка президента России на саммит G20, во время телефонных переговоров между Путиным и Видодо.

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