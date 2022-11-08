В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

Эстония наградит Зеленского крестом «За заслуги» I степени

Lenta.ruиещё 2

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что президента Украины Владимира Зеленского наградят крестом «За заслуги перед Министерством иностранных дел» I степени. Об этом пишет ERR.

Эстония наградит Зеленского крестом «За заслуги» I степени
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел [Украины] ДмитДмитрий Кулеба (...) получат высочайшее признание Министерства иностранных дел в виде креста "За заслуги" I степени», — сказал Рейнсалу.

Кроме того, будет награжден экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Награды вручат на праздновании 104-летия эстонского внешнеполитического ведомства, которое состоится 15 ноября.

8 марта Зеленский получил высшую государственную награду Чехии — орден Белого Льва. Чешский президент Милош Земан заявил, что «решил пойти навстречу пожеланиям» и поэтому наградил украинского лидера. Также в рамках торжественной церемонии проходил сбор средств в поддержку Украины.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Милош Земан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители