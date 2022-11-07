Алжир официально подал заявку на вступление в БРИКС

Алжир официально подал заявку на вступление в объединение пяти ведущих развивающихся экономик мира – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального посланника МИД страны по международному партнерству Лейлу Заруки.

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«Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», — сказала представитель МИД страны.

В июне заявки на вступление в объединение подали Иран и Аргентина.

В августе президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика «сильно заинтересована» в присоединении к БРИКС, и у страны есть «почти все условия» для вступления в альянс.