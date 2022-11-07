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1 час назад

Алжир официально подал заявку на вступление в БРИКС

Газета.Ru

Алжир официально подал заявку на вступление в объединение пяти ведущих развивающихся экономик мира – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального посланника МИД страны по международному партнерству Лейлу Заруки.

Алжир официально подал заявку на вступление в БРИКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», — сказала представитель МИД страны.

В июне заявки на вступление в объединение подали Иран и Аргентина.

В августе президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика «сильно заинтересована» в присоединении к БРИКС, и у страны есть «почти все условия» для вступления в альянс.

Как рассказал посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, интерес к работе БРИКС проявили 13 стран. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, Пекин предложил запустить процесс расширения объединения. По его мнению, этот процесс позволит повысить влиятельность стран альянса и внести еще больший вклад в мир и развитие во всем мире.

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