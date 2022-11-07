В США объяснили призывы к Украине начать переговоры с Россией

Призывы Соединенных Штатов к Украине заявить о готовности к переговорам с Москвой продиктованы как внутриполитическими причинами, так и осознанием невозможности полной победы Киева. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж.

По словам специалиста, подобное давление Соединенных Штатов на Киев вызвано двумя факторами.

Первый заключается в осознании американскими властями того факта, что боевые действия вряд ли закончатся полной победой Украины, поэтому необходимо прорабатывать вопрос мирного урегулирования, хотя бы в гипотетическом ключе.

«А это возможно только посредством переговоров», — объяснил Киммейдж.

Еще один фактор — внутриполитическая обстановка в США, связанная со снижением поддержки Украины среди республиканцев.

«Соединенные Штаты также предоставляют Украине гораздо больше (военной и экономической помощи), чем их европейские партнеры. Это очевидная политическая уязвимость — ощущение, будто США дают Украине, ничего не требуя взамен», — пояснил Киммейдж.

По словам бывшего дипломата, тот уровень поддержки, который администрация Байдена оказывает Украине, может и не сохраниться после президентских выборов в США в 2024 году, поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо получить максимум из сложившейся сейчас ситуации. Киммейдж пояснил, что с точки зрения Вашингтона, переговорам способствуют и недавние боевые успехи Украины, которые позволят Киеву говорить с Москвой «с позиции растущей силы».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.