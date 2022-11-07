В Кракове хозяев ресторана "Червона калина" заставили сменить название

Ресторан «Червона калина» в Кракове сменил название на «Украинский». Владельцам заведения пришлось пойти на это из-за давления поляков в интернете. Об этом сообщает Kresy.pl.
По данным портала, в «Червона калина» планировали набирать на работу беженок из Украины, таким образом обеспечивая их трудоустройство в Польше. Заведение должно было открыться 10 ноября, но поляков возмутило его название, в котором они увидели отсылку к одноименной песне, ставшей неофициальным гимном Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).
В частности, граждане Польши напомнили владельцам ресторана о Волынской резне, которую представители данной организации устроили в республике во время Второй мировой войны. В Варшаве произошедшее признали геноцидом.
Владельцы ресторана попытались объяснить, что выбрали такое название не с целью оскорбить поляков, а лишь потому что красная калина является символом Украины. Несмотря на это они в итоге приняли решение сменить его. Руководство заведения пообещало удалить логотип в кратчайшие сроки, а также объявило о переносе открытия ресторана до тех пор, пока не проведет соответствующие изменения.