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25 минут назад

СБУ задержала сотрудничавшего с Шарием блогера

Lenta.ru

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Запорожье мужчину, который сотрудничал с блогером Анатолием Шарием. Об этом пишет РИА Новости.

СБУ задержала сотрудничавшего с Шарием блогера
Фото: Анатолий Шарий/YouTubeАнатолий Шарий/YouTube

По данным СБУ, задержанный работал на Telegram-канал блогера. В частности, он выкладывал в интернет фотографии и видео «с собственными комментариями и текстовым описанием событий» и передавал информацию о последствиях ударов по городу.

«Сведения из информресурса "подхватывали" представители спецслужб РФ. Кроме того, "сюжеты" блогера активно использовал Шарий для наполнения собственного Telegram-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины», — заявили в украинской спецслужбе.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о распространении важной военной информации, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В июне апелляционный суд Львова запретил деятельность украинской «Партии Шария», лидером которой является оппозиционный блогер Анатолий Шарий. Политическая сила, как отмечают активисты, была запрещена по требованию министерства юстиции и Службы безопасности Украины (СБУ) как «пророссийская». Все активы и имущество районных и областных ячеек партии будут конфискованы в пользу государства.

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