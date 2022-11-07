Шольц высмеял немцев за переход на газовые печи

Канцлер Германии Олаф Шольц во время одной из телевизионных «Бесед с канцлером» на телеканале NDR высмеял немца, который поменял электрическую печь на газовую в связи с энергетическим кризисом в стране. Его слова возмутили граждан ФРГ. Видеозапись выступления Шольца приводит Telegram-канал URA.RU.
Канцлера Германии попросили прокомментировать возникший в стране энергетический кризис. Шольц посчитал уместным сделать это, рассказав историю из личной жизни.
«На днях ко мне обратился гражданин: "Шольц, я недавно поменял электрическую печь на газовую". Он был таким грустным, а я даже не знал, как грустно должен был выглядеть я в этот момент», — сказал канцлер ФРГ.
Свои слова о смене электрической печи на газовую Шольц сопроводил смешками.
Заявление канцлера возмутило немцев, которые увидели в нем параллель с газовыми камерами, которые использовали нацисты во времена Великой Отечественной войны.
В частности, один из граждан ФРГ уличил Шольца в «маленькой интуиции». Председатель Христианско-демократического союза Тюрингии Марио Фогт назвал его слова «неуважительными», обвинил в наличии «злого умысла» и отсутствии «готовых рецептов решения проблем и страхов» немцев. Также на произошедшее отреагировал бывший генсек ХДС Пол Земяк. Он расценил заявление Шольца в качестве насмешки над всем народом Германии.