Шольц высмеял немцев за переход на газовые печи

Канцлер Германии Олаф Шольц во время одной из телевизионных «Бесед с канцлером» на телеканале NDR высмеял немца, который поменял электрическую печь на газовую в связи с энергетическим кризисом в стране. Его слова возмутили граждан ФРГ. Видеозапись выступления Шольца приводит Telegram-канал URA.RU.

Канцлера Германии попросили прокомментировать возникший в стране энергетический кризис. Шольц посчитал уместным сделать это, рассказав историю из личной жизни.

«На днях ко мне обратился гражданин: "Шольц, я недавно поменял электрическую печь на газовую". Он был таким грустным, а я даже не знал, как грустно должен был выглядеть я в этот момент», — сказал канцлер ФРГ.

Свои слова о смене электрической печи на газовую Шольц сопроводил смешками.

Заявление канцлера возмутило немцев, которые увидели в нем параллель с газовыми камерами, которые использовали нацисты во времена Великой Отечественной войны.