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1 час назад

Экс-премьер-министр и глава Минобороны Италии поспорили из-за поставок оружия Украине

Елена Прошина

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и глава Минобороны страны Гвидо Кросетто устроили разборки из-за поставок Римом оружия Украине. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, первым с обвинениями в адрес оппонента обрушился Кросетто. Он назвал Конте «соседским хулиганом», раскритиковав его за призывы отказаться от поставок оружия Украине и усадить Киев за стол переговоров. По мнению главы Минобороны, такими действиями Конте нарушает принципы демократии.

В ответ экс-премьер назвал заявления Кросетто «неприемлемой выходкой со стороны министра Италии, представляющего страну».

«Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир, без партийного флага, вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам», — сказал Конте.

Он также выразил сомнение по поводу легитимности поддержки Римом Киева и уличил Кросетто в резкой перемене взглядов касательно поставок оружия Украине. По словам Конте, глава Минобороны использует метод, который ранее уже оспаривался и даже «отрезал парламент».

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