В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и глава Минобороны страны Гвидо Кросетто устроили разборки из-за поставок Римом оружия Украине. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.
По данным газеты, первым с обвинениями в адрес оппонента обрушился Кросетто. Он назвал Конте «соседским хулиганом», раскритиковав его за призывы отказаться от поставок оружия Украине и усадить Киев за стол переговоров. По мнению главы Минобороны, такими действиями Конте нарушает принципы демократии.
В ответ экс-премьер назвал заявления Кросетто «неприемлемой выходкой со стороны министра Италии, представляющего страну».
«Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир, без партийного флага, вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам», — сказал Конте.
Он также выразил сомнение по поводу легитимности поддержки Римом Киева и уличил Кросетто в резкой перемене взглядов касательно поставок оружия Украине. По словам Конте, глава Минобороны использует метод, который ранее уже оспаривался и даже «отрезал парламент».