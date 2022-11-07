В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине

«Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир, без партийного флага, вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам», — сказал Конте.