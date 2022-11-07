Анкара заявила об «исторической возможности» для Швеции в НАТО

Глава управления по связям турецкого президента Фахреттин Алтун заявил, что у Швеции появилась «историческая возможность» вступить в НАТО. Об этом сообщает Daily Sabah.

«Исторической возможностью» Алтун назвал визит шведского премьер-министра Улофа Кристерссона в Анкару.

Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что Турция оценит заявку Швеции на членство и проанализирует, были ли предприняты конкретные шаги в рамках меморандума, подписанного в Мадриде.

Алтун подчеркнул, что визит Кристерссона воспринимается турецким народом как знак, что Швеция «понимает его законные опасения» и «демонстрирует волю не поддаваться требованиям террористических организаций».

Также Алтун напомнил, что Швецию призвали снять ограничения против турецкого оборонного сектора.

«Турция производит много высокотехнологичной оборонной продукции, особенно беспилотников. Наш оборонный сектор способствует безопасности альянса за счет поставок многим странам НАТО. <…> Это, мягко говоря, непоследовательно, если сектор обороны Турции подлежит ограничениям со стороны государства, желающего вступить в НАТО», - отметил он.

В конце июня 2022 года Стокгольм и Хельсинки получили официальное приглашение стать членами НАТО.

Это стало возможным, так как Турция согласилась поддержать их вступление в альянс. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.

Среди требований Турции к Финляндии и Швеции - принять законы о поддержке Анкары в борьбе с терроризмом, закрыть все организации, связанные с Рабочей партией Курдистана (в Анкаре ее считают террористической), и выдать граждан, которых власти Турции считают террористами.