Пока вы не уснули: Условие США для переговоров по Украине и возвращение Собчак

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США и НАТО допустили переговоры по Украине в случае взятия Херсона

США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине в том случае, если Киев отвоюет Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение. Как пишет в понедельник газета La Repubblica, Вашингтон на постоянной связи по этому вопросу с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям.

По мнению издания, не случайно Вашингтон и НАТО подтвердили направление Киеву партии ракет назначения ПВО против беспилотников. Главной установкой становится то, что возвращение Херсона, стратегической цели с точки зрения выхода к морю и контроля за водными ресурсами, может изменить ход конфликта, и после его завоевания можно начинать переговоры с позиции силы. Как утверждает газета, Белый дом впервые начал предполагать подобный конкретный сценарий.

Машина охраны депутата Госдумы подорвалась на мине

Автомобиль охраны депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Видеозапись с места случившегося в понедельник, 7 ноября, опубликовал военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что у одной из машин сопровождения депутата, стоящей впереди, выбиты стекла.

«Нам еще повезло. Кому-то там не очень повезло», — говорит он.

Данные о пострадавших в результате инцидента не приводятся.

Собчак вернулась в Россию

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом со ссылкой на очевидцев ее перехода через границу в Псковской области пишет РИА Новости.

«Она пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией», - рассказал один их источников издания.

Он отметил, что Собчак вернулась в сопровождении мужа.

МО РФ опровергло заявления о "высоких бесполезных потерях" 155-й бригады

Минобороны России опровергло заявления российских блогеров о "высоких бесполезных потерях в людях и технике", распространенные якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.

"В Минобороны России опровергли заявления ряда российских блогеров якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о "высоких бесполезных потерях в людях и технике", - говорится в сообщении военного ведомства.

Токаев заявил о готовности Казахстана к более жесткой защите

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна готова защищать национальные интересы с «более жестких позиций», а не только с помощью дипломатии. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы готовы защищать нашу священную независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция», — сказал он.

Из Херсона ушел последний теплоход

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале о последнем теплоходе, ушедшем из города Херсона к левобережной части Херсонской области.

«7 ноября из города Херсона с правобережной части Херсонской области ушел последний теплоход, который мог забрать людей на левый берег», — сообщил он, добавив, что после этого желающие покинуть город жители должны будут делать это самостоятельно.

По словам Стремоусова, теплоходы с горожанами направляются в Голую Пристань и Алешки. По прибытию жителей правобережной части Херсонской области на автобусах перевозят в Крым, а далее — в другие субъекты Российской Федерации, где переехавшим предоставляют пункты временного размещения.

Умер автор хитов "Ласкового мая"

На 59-м году жизни скончался российский композитор и поэт Сергей Кузнецов. Он был одним из основателей известной российской группы «Ласковый май». Об этом сообщил телеканал ГТРК «Оренбург».

Причина смерти композитора не уточняется. При этом ещё 5 ноября Кузнецов провёл в Оренбурге концерт в память о погибшем солисте группы «Ласковый май» Юрии Шатунове.

В российском городе начали поджигать машины с буквой Z

В Омске неизвестные подожгли несколько автомобилей с буквами Z на стеклах, сообщает Telegram-канал Mash, который опубликовал снимки обгоревших машин.

Как рассказали местные жители, злоумышленники облили автомобили горючей жидкостью около пяти утра на улице Кирова. Отмечается, что машины восстановлению не подлежат.

«Местные в соцсетях разделились на два лагеря — одни обзывают поджигателей, а другие говорят о том, что им страшно жить рядом с такими неадекватными соседями-пироманами», — говорится в публикации.

В России предложили ввести новый выходной день

Партия «Коммунисты России» направила в кабмин предложение ввести праздничные дни в стране с 4 по 7 ноября. Об инициативе сделать еще один выходной день сообщил председатель партии Сергей Малинкович, передает РИА Новости.

«С учетом новых задач специальной военной операции и усилением давления Запада нам необходимо обеспечить консолидацию российского общества перед этими вызовами. Поэтому возникла идея восстановить праздник 7 ноября как День великой Октябрьской социалистической революции», — сказал Малинкович.