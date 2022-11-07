В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
16 минут назад

Президент Южной Кореи указал на виновных в смертельной давке

Елена Прошина

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед народом за трагедию с давкой и назвал виновных.

По его мнению, в несчастном случае виновата полиция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Тела погибших в давке в Сеуле россиянок доставили во Владивосток

По его словам, ответственность за предотвращение несчастных случаев несет полиция.

«Я думаю, это выходит за рамки здравого смысла, что полиция не знала, что (в районе Итхэвон – прим.) ожидается прибытие большего числа людей. Наша полиция не такая уж никчемная, у них замечательные информационные возможности. Так почему же они безучастно наблюдали в течение четырех часов? Они были на месте происшествия. Они должны были принять меры, даже если бы не было звонка на 112», - сказал глава государства.

При этом Юн Сок Ёль пообещал тщательно расследовать причину трагедии и сделать этот процесс прозрачным для общества. Он также пообещал привлечь к ответственности виновных, однако не уточнил, какое наказание может их ждать. Кроме того, президент извинился перед гражданами.

«Я приношу извинения семьям погибших, которые столкнулись с неописуемой трагедией, и нации, которая разделяет их боль и печаль… Чтобы защитить безопасность людей, нам нужны серьезные инновации в плане того, каким образом полиция готовится к рискам и предотвращает несчастные случаи», - сказал Юн Сок Ёль.

Напомним, трагедия произошла 29 октября. На вечеринке в честь Хэллоуина в районе Итхэвон произошла самая крупная в истории Южной Кореи давка. В результате ЧП погибли как минимум 156 человек, еще 197 пострадали, 19 из них все еще госпитализированы. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

В мире,Видео,Несчастные случаи,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители