Президент Южной Кореи указал на виновных в смертельной давке

«Я думаю, это выходит за рамки здравого смысла, что полиция не знала, что (в районе Итхэвон – прим.) ожидается прибытие большего числа людей. Наша полиция не такая уж никчемная, у них замечательные информационные возможности. Так почему же они безучастно наблюдали в течение четырех часов? Они были на месте происшествия. Они должны были принять меры, даже если бы не было звонка на 112», - сказал глава государства.