Президент Южной Кореи указал на виновных в смертельной давке

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед народом за трагедию с давкой и назвал виновных.
По его мнению, в несчастном случае виновата полиция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
По его словам, ответственность за предотвращение несчастных случаев несет полиция.
«Я думаю, это выходит за рамки здравого смысла, что полиция не знала, что (в районе Итхэвон – прим.) ожидается прибытие большего числа людей. Наша полиция не такая уж никчемная, у них замечательные информационные возможности. Так почему же они безучастно наблюдали в течение четырех часов? Они были на месте происшествия. Они должны были принять меры, даже если бы не было звонка на 112», - сказал глава государства.
При этом Юн Сок Ёль пообещал тщательно расследовать причину трагедии и сделать этот процесс прозрачным для общества. Он также пообещал привлечь к ответственности виновных, однако не уточнил, какое наказание может их ждать. Кроме того, президент извинился перед гражданами.
«Я приношу извинения семьям погибших, которые столкнулись с неописуемой трагедией, и нации, которая разделяет их боль и печаль… Чтобы защитить безопасность людей, нам нужны серьезные инновации в плане того, каким образом полиция готовится к рискам и предотвращает несчастные случаи», - сказал Юн Сок Ёль.
Напомним, трагедия произошла 29 октября. На вечеринке в честь Хэллоуина в районе Итхэвон произошла самая крупная в истории Южной Кореи давка. В результате ЧП погибли как минимум 156 человек, еще 197 пострадали, 19 из них все еще госпитализированы. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.