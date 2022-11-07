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31 минуту назад

Лукашенко снова предложил дать Европе дрова для обогрева

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь предложил помочь Европе и поделиться с ней дровами для обогрева, чтобы там знали, что белорусы — мирные люди. Об этом сообщает «БелТА».

«Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова», — сказал он, предложив подвести дрова к границе.

Лукашенко показал, как надо колоть дрова

По мнению Лукашенко, гражданам Литвы, Латвии, Польши и Украины стоит знать, что белорусы — мирные, не хотят войны и готовы вместе «топить печку, поджаривать шашлыки».

В мире,Видео,Александр Лукашенко,
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