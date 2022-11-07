На Украине обвинили Папу Римского в невнимательном чтении Достоевского

Посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила папу Римского Франциска в невнимательном прочтении Федора Достоевского. Как сообщает РИА Новости, таким образом она прокомментировала высказывание главы католической церкви о том, что русский классик до сих пор вдохновляет христиан по всему миру.

Напомним, что накануне папа Римский заявил, что любит русский и украинский народы, а Святой Престол проводит много встреч с «хорошими результатами» для мирного разрешения конфликта на Украине. Кроме того, Франциск отметил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм.

«Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского», — написала Маркарова в соцсетях.