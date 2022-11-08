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38 минут назад

Зеленского сравнили с черной дырой в рекламе на небоскребе в Нью-Йорке

Москва24иещё 1

Украинского лидера Владимира Зеленского сравнили с черной дырой в рекламе на небоскребе в Нью-Йорке.

Зеленского сравнили с черной дырой в рекламе в Нью-Йорке
Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"телеграм-канал "СМОТРИ"

Ее разработали сотрудники американского Музея естественной истории, которые решили креативно объяснить, как помощь Украине отражается на бюджете США.

В ролике всего три кадра, каждый из которых имеет небольшую подпись. На последнем представлена фотография президента Украины.

"Марс – это не шоколад. Млечный путь (Milky Way) – это тоже не шоколад. Черная дыра – один парень c Украины", – говорится в рекламе.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине военную помощь еще на 400 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи будет включать в себя 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров М1117, 40 бронекатеров и больше тысячи барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost. Часть вооружений Киев получит до конца этого года, другую – уже в 2023 году.

Кроме того, Штаты намерены модернизировать часть советских танков, а затем передать их Украине совместно с Нидерландами и Чехией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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