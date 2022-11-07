Диспетчерский центр «Железных дорог Донбасса» уничтожили

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) ночью 7 ноября диспетчерский центр в здании администрации железных дорог нового российского региона был полностью уничтожен. Об этом сообщил глава трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» Владимир Кабаций в эфире «Россия 24».