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15 минут назад

Диспетчерский центр «Железных дорог Донбасса» уничтожили

Lenta.ruиещё 1

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) ночью 7 ноября диспетчерский центр в здании администрации железных дорог нового российского региона был полностью уничтожен. Об этом сообщил глава трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» Владимир Кабаций в эфире «Россия 24».

Диспетчерский центр «Железных дорог Донбасса» уничтожили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Диспетчерский центр уничтожен полностью, он как раз располагался на четвертом этаже», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что здание управления железными дорогами загорелось после обстрела Донецка со стороны ВСУ снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров.

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