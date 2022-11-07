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27 минут назад

В Испании признали готовность Европы к диалогу с Россией

Елена Прошина

Страны Европы готовы в любой момент вернуться к диалогу с Россией, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Antena 3.

В Испании признали готовность Европы к диалогу с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Альбарес уверен, что диалог и дипломатия помогут справиться с любыми разногласиями.

«Мы, европейцы, сидели за всеми дипломатическими столами по диалогу с Россией. Россия встала из-за стола. Мы готовы вернуться к нему в любое время»», — сказал он.

При этом Альбарес подчеркнул, что европейские государства придерживаются единой позиции в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также добавил, что Европа стремится к тому, чтобы мир вернулся на Украину как можно скорее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для переговоров с Украиной, однако сейчас они невозможны из-за действий Киева. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность контактов с Москвой.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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