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1 час назад

СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Елена Прошина

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог» Минцифры Украины.

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Фото: ТАССТАСС

В Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога. Также тревогу объявили в Херсонской области. Как уточняется, тревога была объявлена в 13.28.

Напомним, воздушная тревога в понедельник объявляется уже не первый раз. Так, за утро тревогу дважды объявляли в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также она была объявлена в Черкасской, Кировоградской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Кроме того, воздушную тревогу днем объявили в Одесской области. Власти призывают мирное население не покидать безопасные места или срочно найти укрытия.

Напомним, ВС РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

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