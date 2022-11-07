Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог» Минцифры Украины.

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В Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога. Также тревогу объявили в Херсонской области. Как уточняется, тревога была объявлена в 13.28.

Напомним, воздушная тревога в понедельник объявляется уже не первый раз. Так, за утро тревогу дважды объявляли в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также она была объявлена в Черкасской, Кировоградской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Кроме того, воздушную тревогу днем объявили в Одесской области. Власти призывают мирное население не покидать безопасные места или срочно найти укрытия.