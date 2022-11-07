Принц Эндрю расплакался после разговора с королем Карлом III

«Как бы наивно это ни звучало, он всегда надеялся вернуть себе положение высокопоставленного члена королевской семьи. На встрече Чарльз сказал ему, что он может уехать и жить хорошей, приятной жизнью, но его публичная жизнь в качестве королевской особы подошла к концу. Он сказал ему: «Ты должен принять это». Эндрю совершенно убит горем. Он всегда верил, что есть путь назад», — сказал инсайдер.