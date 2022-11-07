Принц Эндрю расплакался после разговора с королем Карлом III

Принц Эндрю был «убит горем и прослезился», когда Карл III сказал ему, что он никогда не вернется к королевским обязанностям. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника издания, король Карл III провел личную встречу с герцогом Йоркским, на которой обсудил его будущее при дворе. Сообщается, что беседа опального принца с его величеством была «эмоциональной и напряженной». Инсайдер предположил, что надежды герцога Йоркского вернуться к публичной жизни были разрушены, так как после разговора со старшим братом Эндрю выглядел «заплаканным и опустошенным».
По словам инсайдера, сам Эндрю по-прежнему считает себя «важным и полезным» членом королевской семьи, поэтому настойчиво добивается возвращения к своим прежним обязанностям.
«Как бы наивно это ни звучало, он всегда надеялся вернуть себе положение высокопоставленного члена королевской семьи. На встрече Чарльз сказал ему, что он может уехать и жить хорошей, приятной жизнью, но его публичная жизнь в качестве королевской особы подошла к концу. Он сказал ему: «Ты должен принять это». Эндрю совершенно убит горем. Он всегда верил, что есть путь назад», — сказал инсайдер.