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38 минут назад

По всей Украине 9 ноября введут почасовые отключения электроэнергии

ТАССиещё 6

Почасовые отключения электроэнергии будут введены в среду на всей территории Украины. Об этом сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

По всей Украине введут аварийные отключения электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Завтра, 9 ноября, по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Наибольшие отключения планируются в Киеве и 10 областях. "Максимум стабилизационных ограничений диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, [подконтрольной Киеву части территории] Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях", - указали в "Укрэнерго".

Уточняется, что аварийных отключений на данный момент не планируется.

В энергохолдинге ДТЭК "Киевские электросети" уже заявили, что веерные отключения начнутся в Киеве с 06:00 (07:00 мск).

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