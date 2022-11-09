По всей Украине введут аварийные отключения электроэнергии

Почасовые отключения электроэнергии будут введены в среду на всей территории Украины. Об этом сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Завтра, 9 ноября, по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Наибольшие отключения планируются в Киеве и 10 областях. "Максимум стабилизационных ограничений диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, [подконтрольной Киеву части территории] Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях", - указали в "Укрэнерго".

Уточняется, что аварийных отключений на данный момент не планируется.