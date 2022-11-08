Переживший покушение экс-премьер Пакистана насчитал три пули у себя в ноге

«Я был у власти три с половиной года. У меня есть связи со спецслужбами, с различными агентствами. Как я получил информацию [о подготовке теракта]? От спецслужб. Почему? Потому что большинство людей потрясены тем, что происходит в этой стране», — отметил экс-премьер.