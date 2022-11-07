Зеленский остался без трети подписчиков в Telegram

Украинский президент Владимир Зеленский с марта потерял треть подписчиков своего официального Telegram-канала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные TGStat.

Аудитория канала Зеленского начала резко расти в конца февраля, уже в середине марта у него было более 1,5 миллиона подписчиков. Однако к августу аудитория упала до чуть более миллиона человек, а осенью опустилась ниже миллионной отметки.

По данным на полдень 7 ноября, на официальный канал Зеленского были подписаны 997 618 пользователей.

По подсчетам TGStat, за последнюю неделю от него отписались почти 10,4 тысячи человек.

Ранее в интервью австралийскому каналу Nine Network Зеленский рассказал о важности соцсетей в современной политике.