"Если ситуация будет ухудшаться, то также будет создана стена, как на польско-белорусской границе, может быть, даже капитальнее", - сказал он.

По словам Качиньского, Польша должна защищаться. "Сейчас в эту [Калининградскую] область приезжают выходцы с Ближнего Востока, и существует очень серьезная опасность того, что их будут использовать, как это было на польско-белорусской границе", - утверждал он.

2 ноября Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ. Его высота составит 2,5 м, а ширина будет 3 м. По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, это решение было принято в связи с тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления. Работы планируется завершить в течение 2-3 недель.

Из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе Польша в январе начала строительство на этом участке нового заграждения общей протяженностью 186 км. Оно достигает высоты 5,5 м и оснащается современными средствами наблюдения, включая камеры и датчики движения.