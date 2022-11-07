В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
29 минут назад

СМИ сообщили об экстренных отключениях электричества в Киеве

Никита Бородкин

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение украинского энергохолдинга ДТЭК.

СМИ сообщили об экстренных отключениях электричества в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В холдинге отметили, что аварийное отключение ввели из-за роста потребления электричества в украинской столице. На его время не действуют графики плановых стабилизационных отключений.

Напомним, что в воскресенье, 6 ноября, власти Киева заявляли, что аварийные отключения обусловлены ростом дефицита электроэнергии в городе. На понедельник, 7 ноября, они прогнозировали дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это было предусмотрено графиками стабилизационных отключений.

Вечером 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что более 4,5 млн человек в стране остаются без электричества. Большинство из них — в Киеве и Киевской области, в которой сложилась наиболее сложная ситуация с энергоснабжением.

В мире,Владимир Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители