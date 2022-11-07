СМИ сообщили об экстренных отключениях электричества в Киеве

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение украинского энергохолдинга ДТЭК.
В холдинге отметили, что аварийное отключение ввели из-за роста потребления электричества в украинской столице. На его время не действуют графики плановых стабилизационных отключений.
Напомним, что в воскресенье, 6 ноября, власти Киева заявляли, что аварийные отключения обусловлены ростом дефицита электроэнергии в городе. На понедельник, 7 ноября, они прогнозировали дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это было предусмотрено графиками стабилизационных отключений.
Вечером 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что более 4,5 млн человек в стране остаются без электричества. Большинство из них — в Киеве и Киевской области, в которой сложилась наиболее сложная ситуация с энергоснабжением.