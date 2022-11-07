Президент Финляндии высказался о размещении ядерного оружия

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории. Об этом сообщает Yle.
По словам Ниинистё, также нет никаких признаков, что Финляндии предложат разместить ядерное оружие после вступления в НАТО.
Президент назвал опасным, что разговоры о ядерном оружии стали обычным явлением. Он подчеркнул, что ядерную войну нельзя выиграть, и ее не должно случиться.
Ниинистё отметил, что ситуация с одобрением заявки Финляндии в НАТО сейчас выглядит лучше, чем неделю или две назад. Он считает, что членство будет реализовано «в разумные сроки». Критика со стороны Турции, по его словам, больше касается деятельности и политики Швеции.
При этом ранее в Финляндии и Швеции заявили, что вопрос размещения ядерного оружия в странах будет решаться после их вступления в НАТО.
Финский премьер-министр Санна Марин подчеркивала, что ее страна «не хочет закрывать никакие двери». По ее мнению, не должно быть никаких предварительных условий для членства Финляндии в НАТО.
Заявления Марин поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он подчеркнул, что для Финляндии и Швеции «вполне естественно действовать сообща в этих вопросах». По его мнению, страны должны «принять все возможности НАТО».