Президент Финляндии высказался о размещении ядерного оружия

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории. Об этом сообщает Yle.

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По словам Ниинистё, также нет никаких признаков, что Финляндии предложат разместить ядерное оружие после вступления в НАТО.

Президент назвал опасным, что разговоры о ядерном оружии стали обычным явлением. Он подчеркнул, что ядерную войну нельзя выиграть, и ее не должно случиться.

Ниинистё отметил, что ситуация с одобрением заявки Финляндии в НАТО сейчас выглядит лучше, чем неделю или две назад. Он считает, что членство будет реализовано «в разумные сроки». Критика со стороны Турции, по его словам, больше касается деятельности и политики Швеции.

При этом ранее в Финляндии и Швеции заявили, что вопрос размещения ядерного оружия в странах будет решаться после их вступления в НАТО.

Финский премьер-министр Санна Марин подчеркивала, что ее страна «не хочет закрывать никакие двери». По ее мнению, не должно быть никаких предварительных условий для членства Финляндии в НАТО.