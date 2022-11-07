Фон дер Ляйен напомнили о Минских соглашениях после слов об Украине

«Что случилось с Минскими соглашениями, Урсула?; Вы – один из худших лидеров ЕС на моей памяти. Просто ужасно; Прекрасно. Больше денег для отмывания. Сколько вам должны будут заплатить?; В настоящей демократии меня спросили бы перед тем, как растрачивать мои деньги», — написали комментаторы.