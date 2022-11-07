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1 час назад

Фон дер Ляйен напомнили о Минских соглашениях после слов об Украине

Елена Прошина

После публикации председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о разработке пакета финансовой помощи для Украины в 2023 году, пользователи соцсетей напомнили ей о невыполнении страной Минских соглашений. Об этом пишет РИА Новости.

Фон дер Ляйен напомнили о Минских соглашениях после слов об Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователи возмутились словами главы ЕК о готовности Евросоюза быть на стороне Киева столько, сколько будет необходимо.

«Что случилось с Минскими соглашениями, Урсула?; Вы – один из худших лидеров ЕС на моей памяти. Просто ужасно; Прекрасно. Больше денег для отмывания. Сколько вам должны будут заплатить?; В настоящей демократии меня спросили бы перед тем, как растрачивать мои деньги», — написали комментаторы.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС будет выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год общим объемом в 18 млрд евро в виде «очень льготных долгосрочных кредитов». Отмечается, что помощь будет способствовать реформам на Украине, необходимым на пути к вступлению в ЕС. Также уточняется, что программа помощи ЕС должна также сопровождаться аналогичными мерами поддержки от остальных крупнейших доноров.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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