В КНДР отреагировали на обвинения о продаже оружия России

Пхеньян отверг обвинения о продаже оружия России и назвал подобные сообщения попыткой США запятнать имидж КНДР, пишет Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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Как уточнили власти, Северная Корея не имеет сделок по поставке оружия с Россией.

«Слухи о сделках о поставке оружия с Россией — это враждебные попытки США запятнать имидж Северной Кореи», — отреагировали в КНДР.

Власти добавили, что никогда не поставляли оружие Москве и не планируют этого делать.

Ранее США пригрозили КНДР новыми санкциями за поставки оружия России. Вашингтон обвиняет Пхеньян в тайных поставках России артиллерийских снарядов. По данным американской разведки, Северная Корея пытается скрыть это, создавая видимость того, что боеприпасы направляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки.