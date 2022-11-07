СМИ: воздушная тревога объявлена в Одесской области

Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Об этом Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса «Карта воздушных тревог».

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Власти региона призывают мирное население не покидать безопасные места или срочно найти укрытия.

Ранее два раза за утро воздушную тревогу объявили в трех областях Украины - в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Жителей регионов предупредили об опасности ракетных обстрелов примерно в 06:00. Также тревога в понедельник была объявлена в Черкасской, Кировоградской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, ВС РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.