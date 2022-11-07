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43 минуты назад

СМИ: воздушная тревога объявлена в Одесской области

Елена Прошина

Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Об этом Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса «Карта воздушных тревог».

СМИ: воздушная тревога объявлена в Одесской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти региона призывают мирное население не покидать безопасные места или срочно найти укрытия.

Ранее два раза за утро воздушную тревогу объявили в трех областях Украины - в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Жителей регионов предупредили об опасности ракетных обстрелов примерно в 06:00. Также тревога в понедельник была объявлена в Черкасской, Кировоградской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, ВС РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

С тех пор воздушную тревогу в украинских регионах объявляют почти ежедневно. Иногда она действует на всей территории страны. 1 ноября на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована информацию, согласно которой в стране в результате атак ВС РФ повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

В мире,Владимир Зеленский,Следственный комитет,Верховный суд,
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