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13 минут назад

Зеленский остался без трети подписчиков в Telegram

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский остался без трети подписчиков в своем Telegram-канале, их число стало меньше одного миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический ресурс TGStat.

Зеленский остался без трети подписчиков в Telegram
Фото: 

На данный момент посты Зеленского продолжают читать около 997,6 тысячи человек. Согласно данным аналитиков, число подписавшихся на канал украинского лидера резко увеличивалось с конца февраля, в середине марта он набрал 1,5 миллиона читателей.

Позднее подписчики начали покидать онлайн-ресурс Зеленского, к августу их было чуть более миллиона. Уточняется, что Telegram-канал президента Украины до недавнего времени находился в числе «миллионников». За последнюю неделю он потерял примерно десять тысяч подписчиков.

Зеленский публикует в Telegram свое мнение и информацию, касающуюся происходящих в стране событий. Так, 7 ноября он охарактеризовал ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую, а двумя днями ранее сообщил о планах создать в республике флот морских дронов.

В мире,Владимир Зеленский,
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