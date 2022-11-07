Зеленский остался без трети подписчиков в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский остался без трети подписчиков в своем Telegram-канале, их число стало меньше одного миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический ресурс TGStat.

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На данный момент посты Зеленского продолжают читать около 997,6 тысячи человек. Согласно данным аналитиков, число подписавшихся на канал украинского лидера резко увеличивалось с конца февраля, в середине марта он набрал 1,5 миллиона читателей.

Позднее подписчики начали покидать онлайн-ресурс Зеленского, к августу их было чуть более миллиона. Уточняется, что Telegram-канал президента Украины до недавнего времени находился в числе «миллионников». За последнюю неделю он потерял примерно десять тысяч подписчиков.