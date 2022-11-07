Умер глава Кипрской православной церкви Хризостом II

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом Второй скончался в возрасте 81 года. Об этом пишет РИА Новости.

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В последние годы архиепископ тяжело болел — у него обнаружили онкологическое заболевание. В 2018 году он в течение нескольких месяцев находился в больнице, а в начале 2020 года ему провели операцию в США. В ноябре 2022 года сообщалось, что Хризостом находится в критическом состоянии.

Между претендентами на место предстоятеля Кипрской церкви уже разразилась «война» — близкие к митрополитам люди ведут скрытую предвыборную кампанию. Согласно уставу церкви, верующие будут голосовать за кандидатов. Трое митрополитов, которые набрали наибольшее количество голосов, предстанут перед Священным Синодом, который изберет нового предстоятеля Кипрской Церкви.