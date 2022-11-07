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38 минут назад

Вучич предупредил о «Сталинградской битве» в Херсоне

Мария Иванова

Президент Сербии Александр Вучич сравнил возможное сражение за Херсон со Сталинградской битвой и заявил, что оно будет иметь решающее значение в украинском кризисе. Об этом сообщает TV Pink.

«Следующей зимой будет еще сложнее. Нам угрожает Сталинградская битва, битва за Херсон. Это приведет к дополнительной напряженности и проблемам повсюду, и именно поэтому важно бороться за сохранение мира», - сказал Вучич.

По его мнению, в битве за Херсон Россия и Украина используют тысячи танков, беспилотников и артиллерийских орудий. Вучич отметил, что Сербия не будет поставлять оружие ни одной из стран.

Сербский президент подчеркнул, что не хочет участвовать «в каких-либо поспешных действиях».

19 октября президент РФ Владимир Путин объявил в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военное положение.

Вучич: Сербия заказала в РФ ЗРПК "Панцирь" и системы РЭБ, но не может их получить

В Херсонской области заявили, что Украина готовит попытку широкомасштабного наступления на регион. Жителей области начали вывозить за пределы 15-километровой зоны у Днепра.

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