Президент Сербии Александр Вучич сравнил возможное сражение за Херсон со Сталинградской битвой и заявил, что оно будет иметь решающее значение в украинском кризисе. Об этом сообщает TV Pink.

«Следующей зимой будет еще сложнее. Нам угрожает Сталинградская битва, битва за Херсон. Это приведет к дополнительной напряженности и проблемам повсюду, и именно поэтому важно бороться за сохранение мира», - сказал Вучич.

По его мнению, в битве за Херсон Россия и Украина используют тысячи танков, беспилотников и артиллерийских орудий. Вучич отметил, что Сербия не будет поставлять оружие ни одной из стран.

Сербский президент подчеркнул, что не хочет участвовать «в каких-либо поспешных действиях».

19 октября президент РФ Владимир Путин объявил в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военное положение.