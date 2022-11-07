Пока вы спали: тайные переговоры Салливана с Кремлем и взрывы в Донецке

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев проводит тайные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Wall Street Journal.
Источники издания отметили, что темами переговоров стали недопущение эскалации конфликта на Украине и угрозы применения ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов связи между США и Россией. При этом другие высокопоставленные американские чиновники не поддерживают стремление Салливана поддерживать контакты с Россией.
Упоминание президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре ударов США по Хиросиме и Нагасаки испугали французского лидера Эммануэля Макрона, который увидел в них намек на применение ядерного оружия на Украине. Об этом заявили газете Daily Mail дипломатические источники.
«Макрон был явно встревожен. Это звучало как намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев», - отметили источники издания, подчеркнув, что во Франции считают такие высказывания попыткой российского лидера донести информацию о том, что Москва рассматривает все варианты развития событий.
Истребитель F-15S разбился во время выполнения тренировочного полета в районе военно-воздушной базы в Дахране. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны страны бригадного генерала Турки аль-Малики сообщило Саудовское агентство печати.
Авиакатастрофа произошла вечером 6 ноября из-за технической неисправности. Пилотам самолета удалось катапультироваться, они выжили. Также не было жертв и разрушений и на земле.
Не менее пяти взрывов прогремело сегодня ночью в центре Донецка. Об этом сообщил с места событий корреспондент ТАСС.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, в 3.13 мск по Ворошиловскому району города ВСУ было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров, которые использует НАТО. Повреждения получило здание управления железными дорогами, там начался пожар, пишет РИА Новости.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает сильное давление на банк UniCredit, добиваясь его ухода из России. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, ЕЦБ рассматривает присутствие банка в стране как «нежелательный источник риска», в связи с чем между сторонами «возникло напряжение». При этом в самом банке заявляют о том, что ведут переговоры о продаже российских активов с инвесторами из Китая, Индии и Турции, так как не хотят передавать их «российскому олигарху».