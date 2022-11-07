Пока вы спали: тайные переговоры Салливана с Кремлем и взрывы в Донецке

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Советник Байдена ведет переговоры с Москвой

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Источники издания отметили, что темами переговоров стали недопущение эскалации конфликта на Украине и угрозы применения ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов связи между США и Россией. При этом другие высокопоставленные американские чиновники не поддерживают стремление Салливана поддерживать контакты с Россией.

Макрона испугали слова Путина

Упоминание президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре ударов США по Хиросиме и Нагасаки испугали французского лидера Эммануэля Макрона, который увидел в них намек на применение ядерного оружия на Украине. Об этом заявили газете Daily Mail дипломатические источники.

«Макрон был явно встревожен. Это звучало как намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев», - отметили источники издания, подчеркнув, что во Франции считают такие высказывания попыткой российского лидера донести информацию о том, что Москва рассматривает все варианты развития событий.

В Саудовской Аравии разбился истребитель

Истребитель F-15S разбился во время выполнения тренировочного полета в районе военно-воздушной базы в Дахране. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны страны бригадного генерала Турки аль-Малики сообщило Саудовское агентство печати.

Авиакатастрофа произошла вечером 6 ноября из-за технической неисправности. Пилотам самолета удалось катапультироваться, они выжили. Также не было жертв и разрушений и на земле.

Пять взрывов прогремели в центре Донецка

Не менее пяти взрывов прогремело сегодня ночью в центре Донецка. Об этом сообщил с места событий корреспондент ТАСС.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, в 3.13 мск по Ворошиловскому району города ВСУ было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров, которые использует НАТО. Повреждения получило здание управления железными дорогами, там начался пожар, пишет РИА Новости.

ЕЦБ добивается ухода из России банка UniCredit

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает сильное давление на банк UniCredit, добиваясь его ухода из России. Об этом сообщает Financial Times.