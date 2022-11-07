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19 минут назад

Байден едва не упал на сцене во время выступления

Елена Прошина

Президент США Джо Байден чуть не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке в поддержку действующего губернатора города Кэти Хокул. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Daily Mail.

Байден едва не упал на сцене из-за черного предмета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание опубликовало видео, на котором запечатлен отрезок с предвыборного мероприятия с участием Байдена. На кадрах видно, как президент ходит по сцене, рассказывая о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. В какой-то момент Байден наступает на некий предмет на сцене, после чего едва не теряет равновесие.

«Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае», — сказал президент США, после чего продолжил речь.

Напомним, Байден стал самым пожилым президентом США за всю историю. С ним регулярно случаются конфузы. Ранее он забыл, где находится Белый дом после церемонии посадки деревьев на лужайке. Главе государства пришлось спрашивать у охраны.

По окончании церемонии Байден начал движение в одном направлении, однако потом резко остановился и начал спрашивать у охраны, куда нужно идти. После того, как сотрудники указали президенту правильное направление, он воскликнул, что «хотел пойти другим путем».

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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