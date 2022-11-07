В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
28 минут назад

В США назвали условие для прекращения помощи Киеву

Lenta.ru

В США назвали условие для прекращения помощи Киеву, передает The Washington Post (The WP) со ссылкой на депутатов Республиканской партии.

В США назвали условие для прекращения помощи Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«При республиканцах ни один пенни не пойдет на Украину», — пообещала республиканский парламентарий Марджори Тейлор Грин.

В материале газеты отмечается, что республиканцы готовы добиться значительных успехов на промежуточных выборах во вторник. В случае их победы подход США к поддержке Украины может кардинально измениться.

При этом известно, что в республиканской фракции нет единого мнения о том, стоит ли поддерживать Киев.

Ранее стало известно о расколе в Швейцарии касательно помощи Украине. Уточняется, что представители четырех швейцарских партий выразили разные мнения о том, нужно ли отправлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В мире,Республиканская партия США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители