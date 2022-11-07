В США назвали условие для прекращения помощи Киеву, передает The Washington Post (The WP) со ссылкой на депутатов Республиканской партии.

«При республиканцах ни один пенни не пойдет на Украину», — пообещала республиканский парламентарий Марджори Тейлор Грин.

В материале газеты отмечается, что республиканцы готовы добиться значительных успехов на промежуточных выборах во вторник. В случае их победы подход США к поддержке Украины может кардинально измениться.

При этом известно, что в республиканской фракции нет единого мнения о том, стоит ли поддерживать Киев.