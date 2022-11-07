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55 минут назад

Daily Mail: Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке

Газета.Ruиещё 3

Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

На видео запечатлен отрезок с предвыборного мероприятия с участием Байдена в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.

Байден ходит по сцене, говорит о снижении стоимости лекарств для пожилых людей. Затем внезапно наступает на некий предмет, чуть не потеряв равновесие.

«Упс, наступил на… Что это? Оно черное. Так или иначе», — отреагировал Байден.

В октябре Байден растерялся после выступления в Питтсбурге и не смог сразу найти выход со сцены.

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