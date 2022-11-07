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9 минут назад

Президент Южной Кореи обратился к согражданам после давки в Сеуле

Lenta.ruиещё 3

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель извинился перед согражданами за давку в районе Итхэвон в Сеуле, которая произошла во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Президент Южной Кореи обратился к согражданам после давки в Сеуле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава республики пояснил, что не смеет сравнивать свою скорбь с чувствами родителей, потерявшими в этой трагедии своих детей.

«Прошу прощения у семей погибших, которые переживают неописуемую трагедию, и у страны, которая разделяет эту боль и горе», — сказал президент на встрече с премьером и министрами.

Юн Сок Ель заявил о необходимости ввести изменения в подготовке полиции во избежание подобных трагедий. Корейский лидер также пообещал призвать виновных к ответу после расследования.

Ранее Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой в Сеуле, в результате которой погибло 156 человек. Корейский лидер выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших и назвал произошедшее «трагедией, которая не должна была произойти». Он обещал обеспечить необходимое лечение всем пострадавших, установить причины трагедии и предотвратить подобные происшествия в будущем.

Инцидент произошел 29 октября на вечеринках в честь празднования Хеллоуина. Переулок, где началась давка, выходил на более широкую улицу. Дорога там спускается вниз и сужается, поэтому люди могут с легкостью споткнуться при давлении сзади — это и произошло во время трагедии.

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