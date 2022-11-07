В США назвали тягчайшее преступление Байдена

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что самое тяжкое преступление президента США Джо Байдена за время его пребывания на посту — наплыв мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выпуск новостей Fox News на YouTube.

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Ведущий имел в виду толпы мигрантов из Мексики, которые пересекают границу США нелегальным путем.

Как говорится в репортаже, корреспондент Fox News Билл Мелуджин запечатлел ситуацию на пограничной реке Рио-Гранде. Репортер отметил, что очередь людей уходит так далеко, насколько может видеть человеческий глаз. По его словам, люди единой ровной линией пересекают Рио-Гранде, им никто не препятствует. Мигранты понимают: при администрации Джо Байдена их пропустят вглубь страны, если они пересекут границу, уточняет репортер.

Ведущий Такер Карлсон заявил, что подобная политика в отношении мигрантов — «тягчайшее преступление», которое Байден совершил против США.