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1 час назад

В США назвали тягчайшее преступление Байдена

Елена Прошина

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что самое тяжкое преступление президента США Джо Байдена за время его пребывания на посту — наплыв мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выпуск новостей Fox News на YouTube.

В США назвали тягчайшее преступление Байдена
Фото: ТАССТАСС

Ведущий имел в виду толпы мигрантов из Мексики, которые пересекают границу США нелегальным путем.

Как говорится в репортаже, корреспондент Fox News Билл Мелуджин запечатлел ситуацию на пограничной реке Рио-Гранде. Репортер отметил, что очередь людей уходит так далеко, насколько может видеть человеческий глаз. По его словам, люди единой ровной линией пересекают Рио-Гранде, им никто не препятствует. Мигранты понимают: при администрации Джо Байдена их пропустят вглубь страны, если они пересекут границу, уточняет репортер.

Ведущий Такер Карлсон заявил, что подобная политика в отношении мигрантов — «тягчайшее преступление», которое Байден совершил против США.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ранее объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с наплывом в город беженцев и нелегальных мигрантов. По его словам, в Нью-Йорк уже прибыли более 17 тысяч беженцев, большинство родом из Южной Америки. Их перевозят в город автобусами с южной границы США.

В мире,Джозеф Байден,
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