Япония осудила поставки беспилотников Ираном России

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японское правительство осуждает поставки Ираном беспилотников России . Его слова на регулярной пресс-конференции 7 ноября передает ТАСС. Мацуно отметил, что Токио по различным каналам, включая высший уровень, поддерживает обмен мнениями с Тегераном по ситуации на Украине .

"Мы призываем Иран играть конструктивную роль в обеспечении региональной и мировой стабильности и безопасности. И планируем продолжить соответствующие действия и впредь", — заявил генсек кабинета министров Японии.

5 ноября глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан признал, что Тегеран передал Москве партию беспилотников, однако подчеркнул, что это было сделано "за несколько месяцев" до признания РФ независимости республик Донбасса и начала военной спецоперации на Украине. Тегеран признал поставку дронов Российской армии лишь спустя несколько месяцев после заявлений западных стран об их применении в конфликте. Ранее иранские официальные лица отрицали, что поставляли вооружение ВС РФ.