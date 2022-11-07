Япония выдвинула требование Совбезу ООН из-за КНДР

Правительство Японии требует от членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, ответственно подойти к выполнению основных задач по защите мира и безопасности международного сообщества ввиду продолжающихся ракетных пусков КНДР и нарушений Пхеньяном действующих резолюций СБ Объединенных Наций. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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"В отношении Северной Кореи, сотрудничая с международным сообществом, мы будем требовать от членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, нести главную ответственность за защиту международных мира и порядка", - отметил он. Мацуно выразил сожаление "бездействием Совбеза из-за пассивной позиции некоторых стран на фоне продолжающихся провокаций и нарушений резолюций со стороны Северной Кореи". Он заверил, что Токио продолжит активное сотрудничество по северокорейской проблеме с Вашингтоном и Сеулом.

Генсек правительства не стал комментировать заявление Генштаба Корейской народной армии (КНА) о реакции КНДР на прошедшие на прошлой неделе совместные учения США и Южной Кореи. Мацуно пояснил, что Япония продолжает собирать и анализировать информацию о северокорейских ракетных пусках.