Япония выдвинула требование Совбезу ООН из-за КНДР

Правительство Японии требует от членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, ответственно подойти к выполнению основных задач по защите мира и безопасности международного сообщества ввиду продолжающихся ракетных пусков КНДР и нарушений Пхеньяном действующих резолюций СБ Объединенных Наций. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"В отношении Северной Кореи, сотрудничая с международным сообществом, мы будем требовать от членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, нести главную ответственность за защиту международных мира и порядка", - отметил он. Мацуно выразил сожаление "бездействием Совбеза из-за пассивной позиции некоторых стран на фоне продолжающихся провокаций и нарушений резолюций со стороны Северной Кореи". Он заверил, что Токио продолжит активное сотрудничество по северокорейской проблеме с Вашингтоном и Сеулом.
Генсек правительства не стал комментировать заявление Генштаба Корейской народной армии (КНА) о реакции КНДР на прошедшие на прошлой неделе совместные учения США и Южной Кореи. Мацуно пояснил, что Япония продолжает собирать и анализировать информацию о северокорейских ракетных пусках.
На прошлой неделе США и Южная Корея провели совместные военно-воздушные учения Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов, на которые КНДР отреагировала многочисленными ракетными пусками. Генштаб КНА сообщил, что в ответ на маневры отработал действия, направленные на подавление превосходства условного противника в воздухе и нанесение массированных ракетных ударов по его базам. В Пхеньяне предупредили, что КНДР будет отвечать на новые провокации более беспощадно, чем прежде.