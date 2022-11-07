В Эстонии обсудят помощь украинским беженцам

«С приходом холодов поток (…) беженцев с Украины может дополнительно вырасти. Мы ждем информацию как о проделанной работе, так и о том, насколько хорошо Эстония подготовилась к принятию новых беженцев и оказанию им необходимой помощи», — сказал он.