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33 минуты назад

В Эстонии обсудят помощь украинским беженцам

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В Эстонии специальная комиссия Рийгикогу (однопалатный парламент) по контролю государственного бюджета обсудит предоставление помощи украинским беженцам. Об ожидании увеличения числа покинувших Украину граждан заявил председатель комиссии Тынис Мельдер, передает ERR.

В Эстонии обсудят помощь украинским беженцам
Фото: ТАССТАСС

«С приходом холодов поток (…) беженцев с Украины может дополнительно вырасти. Мы ждем информацию как о проделанной работе, так и о том, насколько хорошо Эстония подготовилась к принятию новых беженцев и оказанию им необходимой помощи», — сказал он.

По словам Мельдера, необходимо также проконтролировать готовность местных самоуправлений, так как основная нагрузка по оказанию социальных и других услуг ляжет на них.

Ранее в Эстонии захотели усилить контроль за беженцами с Украины, которые приезжают в страну. Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс предложил правительству внести поправку к закону об иностранцах, по которой украинским гражданам нужно будет сообщать государству о своем местонахождении и предоставлять контактную информацию.

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