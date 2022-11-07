Иностранцев удивили цены на продукты в РФ после санкций

Зарубежные пользователи YouTube удивились ценам на продукты в российском супермаркете на фоне западных ограничений, которые действуют уже восемь месяцев. Свои комментарии по этому поводу они оставили под роликом австралийского блогера Travelling with Russell, передает РИА Новости.
Блогер прогулялся по одному из супермаркетов в Москве и заснял ряды продуктов и цены на них. Он обратил внимание на то, что уход многих брендов с территории Российской Федерации не стал критическим ударом, так как их нишу заняли местные производители. В некоторых случаях, заметил блогер, все изменения сводились к смене названия, как было с газированными напитками. Под роликом набралось чуть менее 10 тысяч комментариев.
Karen Brojakowski написал, что живет на Среднем Западе США и никогда не видела продуктового магазина с таким разнообразием товаров. Она также указала на низкие цены продукции.
«Да, я бы сказал, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю», — заключил Karen Brojakowski.
#WorldClassChihuahuas высоко оценил качество и разнообразие российских продуктов. Пользователь 博才 напомнил, что в марте некоторые российские СМИ с антиправительственным уклоном демонстрировали пустые полки в магазинах. По его словам, он отправился в Мурманск и обнаружил привычно переполненные супермаркеты с хорошими ценами и обилием скидок.
Tony отметил, что цены в российских магазинах уже включают налоги, поэтому покупатель сразу видит окончательную стоимость товара, необходимость в добавлении НДС отпадает. Sylwek917 выразил уверенность, что больше всех от санкций страдают жители Европы.