Иностранцев удивили цены на продукты в РФ после санкций

Зарубежные пользователи YouTube удивились ценам на продукты в российском супермаркете на фоне западных ограничений, которые действуют уже восемь месяцев. Свои комментарии по этому поводу они оставили под роликом австралийского блогера Travelling with Russell, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Блогер прогулялся по одному из супермаркетов в Москве и заснял ряды продуктов и цены на них. Он обратил внимание на то, что уход многих брендов с территории Российской Федерации не стал критическим ударом, так как их нишу заняли местные производители. В некоторых случаях, заметил блогер, все изменения сводились к смене названия, как было с газированными напитками. Под роликом набралось чуть менее 10 тысяч комментариев.

Karen Brojakowski написал, что живет на Среднем Западе США и никогда не видела продуктового магазина с таким разнообразием товаров. Она также указала на низкие цены продукции.

«Да, я бы сказал, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю», — заключил Karen Brojakowski.

#WorldClassChihuahuas высоко оценил качество и разнообразие российских продуктов. Пользователь 博才 напомнил, что в марте некоторые российские СМИ с антиправительственным уклоном демонстрировали пустые полки в магазинах. По его словам, он отправился в Мурманск и обнаружил привычно переполненные супермаркеты с хорошими ценами и обилием скидок.