В Киеве собрались установить новогоднюю елку, начата подготовка, об этом сообщил организатор праздника в украинской столице Игорь Добруцкий. Его слова приводит издание «Страна».

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«Сейчас изучаются все возможности по установке главной елки. Обсуждаются разные варианты. Мэр подтвердил, что елка будет установлена», — указал он.

Добруцкий добавил, что в настоящее время разработано несколько эскизов, но в этом году елка будет «не о новогоднем чуде».