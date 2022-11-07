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1 час назад

В Киеве собрались установить новогоднюю елку

Lenta.ruиещё 1

В Киеве собрались установить новогоднюю елку, начата подготовка, об этом сообщил организатор праздника в украинской столице Игорь Добруцкий. Его слова приводит издание «Страна».

В Киеве собрались установить новогоднюю елку
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Сейчас изучаются все возможности по установке главной елки. Обсуждаются разные варианты. Мэр подтвердил, что елка будет установлена», — указал он.

Добруцкий добавил, что в настоящее время разработано несколько эскизов, но в этом году елка будет «не о новогоднем чуде».

Ранее 7 ноября в Киеве начали проводить экстренные отключения электроэнергии. Глава энергопоставляющей компании Украины YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в столице зафиксирован дефицит мощности в энергосетях. По его словам, нехватка на 32 процента превысила заложенную в графики.

В мире,Новогодние елки,Игорь Добруцкий,Сергей Коваленко,
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