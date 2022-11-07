В Twitter добавили уточнение к посту Байдена о стоимости бензина

Пользователи Twitter добавили уточнение к посту президента США Джо Байдена с данными о стоимости бензина, которая оказалась на 20 процентов ниже цифр Американской автомобильной ассоциации (ААА). Об этом пишет газета Hill.

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По данным издания, пользователи использовали функцию, которая позволяет читателям добавлять «контекст, который, по их мнению, люди могут захотеть узнать».

«Байден имеет в виду "самую распространенную цену на бензин", а не среднюю цену в 3,8 доллара на 6 ноября 2022 года», — говорится в уточнению к заявлению американского президента. В пояснении отмечается, что «политики склонны ссылаться на тот показатель, который ниже».

Издание подчеркивает, что предоставленный пользователями контекст не стал исправлением поста Байдена, поскольку президент США сам написал, что речь идет о «самой распространенной цене». Однако уточнение от пользователей обратило внимание на заметную разницу между наиболее распространенной и средней ценами за бензин.