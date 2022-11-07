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55 минут назад

В Twitter добавили уточнение к посту Байдена о стоимости бензина

Lenta.ru

Пользователи Twitter добавили уточнение к посту президента США Джо Байдена с данными о стоимости бензина, которая оказалась на 20 процентов ниже цифр Американской автомобильной ассоциации (ААА). Об этом пишет газета Hill.

В Twitter добавили уточнение к посту Байдена о стоимости бензина
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, пользователи использовали функцию, которая позволяет читателям добавлять «контекст, который, по их мнению, люди могут захотеть узнать».

«Байден имеет в виду "самую распространенную цену на бензин", а не среднюю цену в 3,8 доллара на 6 ноября 2022 года», — говорится в уточнению к заявлению американского президента. В пояснении отмечается, что «политики склонны ссылаться на тот показатель, который ниже».

Издание подчеркивает, что предоставленный пользователями контекст не стал исправлением поста Байдена, поскольку президент США сам написал, что речь идет о «самой распространенной цене». Однако уточнение от пользователей обратило внимание на заметную разницу между наиболее распространенной и средней ценами за бензин.

Ранее Джо Байден в своем Twitter-аккаунте сообщил. что цена топлива на заправках в настоящее время составляет 3,19 доллара за галлон (около 3,8 литра). Однако, по данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена на заправках находится на уровне 3,8 доллара за галлон, что оказалось на 19 процентов выше цифры, указанной президентом.

В мире,Джозеф Байден,
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