Стало известно о переговорах советника Байдена с Кремлем

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в течение последних месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, в ходе переговоров обсуждались предотвращение эскалации конфликта на Украине, недопущение использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций США и РФ. Как уточнили источники WSJ, урегулирование ситуации на Украине не стало целью обсуждений.

В материале отмечается, что стремление Салливана контактировать с Россией не поддерживается другими высокопоставленными политическими деятелями США.

По информации WSJ, советник американского президента также призывал украинские власти послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.