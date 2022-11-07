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28 минут назад

WSJ: советник президента США Салливан ведет конфиденциальные переговоры с Кремлем

Газета.Ruиещё 5

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в течение последних месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стало известно о переговорах советника Байдена с Кремлем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным газеты, в ходе переговоров обсуждались предотвращение эскалации конфликта на Украине, недопущение использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций США и РФ. Как уточнили источники WSJ, урегулирование ситуации на Украине не стало целью обсуждений.

В материале отмечается, что стремление Салливана контактировать с Россией не поддерживается другими высокопоставленными политическими деятелями США.

По информации WSJ, советник американского президента также призывал украинские власти послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что представители стран Запада в частном порядке обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией.

В мире,Джейк Салливан,Николай Патрушев,Юрий Ушаков,Совет безопасности РФ,
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