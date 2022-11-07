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1 час назад

Вучич: Сербия заказала в РФ ЗРПК "Панцирь" и системы РЭБ, но не может их получить

Газета.Ruиещё 1

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти заказали в России третий зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" и системы радиоэлектронной борьбы, но страна пока не может их получить. Об этом он сказал в эфире TV Pink.

Вучич: Сербия заказала в РФ ЗРПК "Панцирь" и системы РЭБ, но не может их получить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вучича, 10 лет назад у Белграда был один МиГ-29, который мог взлететь, а сейчас в распоряжении Сербии 14 модернизированных истребителей, вооруженных как ракетами "воздух–воздух", так и "воздух–земля".

"В отличие от того времени у нас есть две системы "Панцирь-С1", мы заказали и "Панцирь МЕ", но это не может сейчас к нам поступить", - рассказал сербский лидер.

Он также отметил, что власти Сербии заказали у РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент".

Ранее Александр Вучич заявил, что западные страны препятствуют поставкам оружия, которое Сербия приобрела на Востоке. По его словам, то, что оплачивается на Западе, не приходит в страну по два года, а оружие, закупленное на Востоке, "никто не пропускает", и поэтому оно не может долететь до Сербии.

В мире,Александр Вучич,
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