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40 минут назад

ООН пообещала России снять ограничения на вывоз зерна

Lenta.ruиещё 2

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил «Известиям», что организация пообещала Москве снять ограничения на вывоз российского зерна в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.

ООН пообещала России снять ограничения на вывоз зерна
Фото: 

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», — указал Полянский.

Дипломат также подчеркнул, что у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до «логичного дедлайна» сделки, установленного 18 ноября.

29 октября Россия приостановила участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября российское оборонное ведомство заявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке. Минобороны отметило, что Россия получила гарантии от Украины.

В мире,Дмитрий Полянский,ООН,
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