ООН пообещала России снять ограничения на вывоз зерна

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил «Известиям», что организация пообещала Москве снять ограничения на вывоз российского зерна в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.

Фото:

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», — указал Полянский.

Дипломат также подчеркнул, что у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до «логичного дедлайна» сделки, установленного 18 ноября.